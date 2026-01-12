Samsung'dan eski telefonlara sürpriz güncelleme: Hemen kontrol edin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, uzun bir aradan sonra eski amiral gemisi modelleri Galaxy S10, S20 ve S21 serileri için sürpriz bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı.

Google Play Sistem Güncellemesi kapsamında sunulan bu yenilik, temel Android bileşenlerini güncelliyor.

KASIM 2025 SÜRÜMÜNE YÜKSELTİLDİ

Temmuz veya eylül aylarında kalan cihazlar, bu dağıtımla birlikte Kasım 2025 sürümüne geçiş yaparak önemli bir ilerleme kaydetti.

Özellikle resmi güncelleme desteği kesilen S10 ve S20 serileri için bu paket, cihazların güncel kalması adına kritik bir önem taşıyor.

Android sistemini temelden iyileştiren güncelleme, telefonların gizliliğini, güvenilirliğini artırıyor ve Play Store üzerinde performans geliştirmeleri sunuyor.

Otomatik olarak yüklenmeyen bu paketi almak için Ayarlar menüsündeki "Güvenlik ve gizlilik" sekmesinden manuel kontrol yapmanız yeterli.