Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi TAYFUN bir testi daha geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak sınıflandırılan TAYFUN Füze ve Silah Sistemi, devam eden seri üretim ve teslimat sürecinin yanı sıra farklı varyantlarıyla test edilmeye devam ediyor. Sistemin son atışında hedef, bir kez daha tam isabetle vuruldu.

"GÖKYÜZÜ, MİLLETİMİZİN İRADESİNE TANIKLIK EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başarılı test sonrası yaptığı açıklamada, TAYFUN’un Türkiye’nin güvenlik kapasitesine yeni bir eşik daha eklediğini vurguladı.

Görgün, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

TAYFUN Füzemiz, güvenlik perspektifimizi genişleten ve caydırıcılığımızı güçlendiren bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Bu başarı yalnızca bir füzenin hedefi vurması değildir; mühendislerimizin emeğinin, gençlerimizin zekâsının ve milletimizin kararlılığının tescilidir.



Her isabet, Türkiye’nin kendi semalarını kendi teknolojisiyle koruma iradesinin güçlü bir sesi olarak kayda geçmektedir.

Görgün, Roketsan çalışanlarına da teşekkür ederek geliştirilen yerli sistemlerin Türkiye’nin geleceğini koruma yönündeki kararlı duruşunun en somut göstergesi olduğunu belirtti.

ROKETSAN: "TAYFUN GÖREVE HAZIR"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, test sonrası yaptığı açıklamada TAYFUN sisteminin sahadaki görevlerine hazır olduğunun altını çizdi.

İkinci, “Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi’miz, son atışında da tam isabet kaydetti. Bu başarıda payı olan tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.” dedi.