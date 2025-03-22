Google Pixel 9a bekleyenlere kötü haber: Bazı yapay zeka özellikleri olmayacak

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Google Pixel 9a, dün tanıtıldı ve orta segmentte dikkat çeken özellikleriyle ön plana çıktı. Ancak, 8 GB RAM belleği, telefonun Google'ın üst düzey telefonlarında bulunan yapay zeka deneyimini tam olarak sunamayacağı anlamına geliyor.

Yeni bir rapora göre, Google, Pixel 9a'nın 8 GB RAM'i nedeniyle küçültülmüş bir Gemini Nano içerdiğini doğruladı.

Bu durum, telefonun tüm Pixel AI işlevlerini desteklemesini engelliyor. Kullanıcılar Gemini'ye güç düğmesi veya uygulama aracılığıyla erişebilecek, ancak cihazdaki Gemini Nano, diğer Pixel 9 modellerinden farklı olacak.

PIXEL 9A'DA GEMINI NANO'NUN KÜÇÜLTÜLMÜŞ VERSİYONU KULLANILIYOR

Google'ın yapay zeka stratejisi, Pixel 8a'dan bu yana değişti ve Pixel 9'un temel özellikleri, Gemini Nano aracılığıyla yerel yapay zeka işlemeye dayanıyordu.

Pixel 9a, diğer Pixel 9 cihazlarındaki Gemini Nano XS'in aksine, Gemini Nano 1.0 XXS olarak adlandırılan daha küçük bir Gemini Nano sürümü içeriyor.

Bunun nedeni, Pixel 9a'nın amiral gemisi Pixel'lerdeki 12 GB'a kıyasla 8 GB RAM'e sahip olması.

PIXEL 9A'DA OLMAYAN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ!

Pixel 9a, 8 GB RAM'de Gemini Nano'yu çalıştırmak için bazı tavizler vermek zorunda kaldı.

Özellikle, Gemini Nano 1.0 XXS, amiral gemisi Pixel'lerde olduğu gibi sürekli olarak çalışmıyor.

Yeni Pixel Telefon uygulamasının dolandırıcılık tespit özelliğinin de eksik olduğu düşünülüyor. Ancak bu henüz doğrulanmadı.

Kaydedilen çağrı özetlerinin çalıştığı doğrulandı çünkü yapay zeka doğrudan sesi işlemiyor ve bunun yerine Gemini olmadan yazıya döküyor. Ardından, yalnızca metin içeren Gemini Nano XXS metinden özetler oluşturuyor.