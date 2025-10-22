Google'a yeni rakip: ChatGPT Atlas nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka meraklılarına müjde...

OpenAI, yapay zeka destekli yeni web tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı tanıttı.

Google Chrome'a rakip olarak gösterilen Atlas, kullanıcıların merak konusu oldu.

ChatGPT Atlas nedir ve nasıl kullanılır araştırılırken, tarayıcıya dair detaylar gündeme geldi.

İşte, Atlas hakkında derlediğimiz bilgiler...

CHATGPT ATLAS NEDİR

ChatGPT Atlas, OpenAI tarafından geliştirilen ve yapay zeka ile bütünleşik çalışan yeni nesil bir web tarayıcısıdır.

Geleneksel tarayıcılardan farklı olarak Atlas, sadece internet sitelerine erişim sağlamaz; aynı zamanda görüntülediğiniz içerikleri analiz eder, özetler, açıklamalar sunar ve sizin için görevleri yerine getirebilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

1. Entegre ChatGPT Paneli

Tarayıcıya entegre edilen ChatGPT kenar çubuğu, gezindiğiniz sayfalarda anında aktif hale geliyor.

Bu sayede: Okuduğun bir makaleyi anında özetleyebiliyor,

Sayfadaki teknik terimleri açıklatabiliyor,

İçeriği senin için yeniden yazdırabiliyorsun.

Kısacası, interneti gezerken sürekli danışabileceğin bir yapay zekâ asistanın oluyor.

2. Bellek Özelliği

Atlas, iznin doğrultusunda gezdiğin sayfalardan önemli gördüğü bilgileri hatırlayabiliyor.

Bu sayede: Daha önce ilgilendiğin konulara dair öneriler sunabiliyor,

Sık baktığın sayfalarda sana özel özetler getirebiliyor.

Ancak bu bellek sistemi tamamen kullanıcı kontrolünde. Belleği kapatabilir, bilgileri silebilir ya da düzenleyebilirsin.

3. "Agent Mode" - Yapay Zekâya Görev Verme

Bu modda ChatGPT, senin adına internet üzerinde görevleri üstlenebiliyor.

Örneğin:

Senin için otel araştırması yapabiliyor,

Formları doldurabiliyor,

Sipariş veya rezervasyon gibi süreçleri başlatabiliyor.

Şimdilik bu özellik sadece ön izleme aşamasında ve ChatGPT Plus, Pro ve kurumsal kullanıcılar için açık.

CHATGPT ATLAS NASIL KULLANILIR

"openai.com" üzerinden Atlas’ın macOS sürümünü indir.

ChatGPT hesabınla giriş yaparak tarayıcıyı etkinleştir.

Tarayıcı verilerini (yer imleri, geçmiş vb.) isteğe bağlı olarak aktar.

Her sayfada sağ kenarda çıkan ChatGPT paneli aracılığıyla içeriğe dair sorular sor, özetler iste.

Agent Mode’u açarak araştırmaları ChatGPT’ye devret.

Şimdilik sadece macOS kullanıcıları erişebiliyor.

Windows, iOS ve Android sürümlerinin ise daha sonra yayınlanacak.