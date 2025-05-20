Google'da çalışan bilim insanı: Yapay zeka genç mühendislerin yerini alacak

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Google'ın Baş Bilim İnsanı Jeff Dean, San Francisco'da düzenlenen bir yapay zeka kongresinde yaptığı çarpıcı bir açıklamayla, yapay zekanın iş gücündeki geleceğine dair cesur bir tahminde bulundu.

Dean, bir yapay zekanın genç bir mühendis seviyesinde 7/24 çalışabileceği bir geleceğin "o kadar da uzak olmadığını" ve bunun "gelecek yıl içinde mümkün" olabileceğini ifade etti.

YAPAY ZEKA İŞ PİYASASINDAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Jeff Dean'in öngörüsü, yapay zekanın küresel istihdamı nasıl etkileyebileceği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dean, bu alanda bir yılda kat edilecek mesafenin normalde yedi yıl sürecek mesafeye eşit olabileceğini belirtti.

Bu durum, yapay zekanın genç mühendislerin işini elinden alabileceği bir geleceğin yakın olduğunu ve sektörler arası istihdam fırsatları konusunda endişeler yarattığını gösteriyor.

Aynı etkinlikte konuşan OpenAI CEO'su Sam Altman da ChatGPT'nin farklı nesiller tarafından nasıl kullanıldığına dair görüşlerini paylaştı.

Altman, daha yaşlı kullanıcıların ChatGPT'yi potansiyel bir Google alternatifi olarak görürken, üniversite öğrencilerinin onu tam teşekküllü bir operasyonel sistem olarak kullandığını belirtti.