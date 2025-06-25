Google'dan yeni yapay zeka sistemi: İnternet gerekmiyor

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, robotların yeteneklerini de doğrudan ve köklü bir şekilde etkiliyor.

Bu alandaki öncü şirketlerden Google, robotlara yönelik yapay zeka modeli Gemini Robotics'in yeni bir versiyonunu tanıttı.

Mart ayında duyurulan ve bulut tabanlı çalışan bu sistemin şimdi de internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, doğrudan robotun kendi işlemcilerinde çalışabilen "On-Device" (Cihaz Üzeri) versiyonu geliştirildi.

BULUT YERİNE CİHAZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Mart ayından bu yana kullanımda olan ilk Gemini Robotics sistemi, verileri işlemek için bulut sunucularına ve dolayısıyla sürekli bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyordu.

Gemini Robotics On-Device isimli yeni versiyon ise bu bağımlılığı ortadan kaldırarak, tüm yapay zeka işlemlerini robotların üzerindeki kendi işlem birimlerinde gerçekleştiriyor.

Bu sayede robotlar, veri gizliliğinin kritik olduğu hassas alanlarda veya internet bağlantısının olmadığı ya da zayıf olduğu ortamlarda dahi görev yapabiliyor.

Ayrıca, gecikme sürelerini de en aza indiren sistem sayesinde robotlar, zaman hassasiyeti içeren görevleri daha başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

GEMINI ROBOTICS NELER YAPABİLİYOR

Gemini Robotics yapay zeka sistemi sayesinde robotlar, çanta hazırlama, kıyafet katlama, çekmece düzenleme ve hatta hediye paketi hazırlama gibi birçok karmaşık aktiviteyi başarıyla yerine getirebiliyor.

Sistemin en önemli özelliklerinden biri, farklı durumlara hızla uyum sağlayabilmesi ve hassas görevleri yüksek doğrulukla gerçekleştirebilmesi.

Google, yeni cihaz üzeri versiyonun, bulut tabanlı versiyonuna benzer seviyede bir performansla çalıştığını belirtiyor.

Apptronik'in Apollo adlı insansı robotu başta olmak üzere çeşitli robotlara adapte edilen sistem, internetsiz ortamlarda bile karmaşık görevlerin üstesinden gelebiliyor.