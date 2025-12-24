Samsung, iPhone 18 modelleri için Apple ile anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Apple, iPhone 18 serisinde kullanacağı kritik donanımlar için eski ortağı Samsung ile sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, yeni nesil telefonlarında kullanmak üzere Samsung'dan milyonlarca adet LPDDR5X RAM tedarik edecek.

12 GB RAM İLE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

İddialara göre iPhone 18 ailesinin tüm üyeleri, yapay zeka ve çoklu görev performansını artırmak amacıyla 12 GB RAM kapasitesiyle gelecek.

Bu donanım yükseltmesi, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalarda çok daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE ESKİ DOSTLUK CANLANIYOR

Uzun süredir tedarik zincirinde çeşitlilik arayan Apple, artan bellek talebi ve yapay zeka odaklı donanım ihtiyacı nedeniyle rotayı tekrar Samsung'a çevirdi.

Sektörde yaşanan gelişmeler, yıllardır rakip olan iki devi bu iş birliğine zorunlu kıldı.

FİYAT ARTIŞI KAPIDA OLABİLİR

Daha güçlü ve gelişmiş bellek teknolojilerinin üretim maliyetlerini artırması nedeniyle iPhone 18 fiyatlarında zam ihtimali gündeme geliyor.

Apple'ın performans ve yapay zeka yarışında geri kalmamak adına attığı bu adımın etiket fiyatlarına yansıyabileceği belirtiliyor.