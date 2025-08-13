Google'ın resmi YouTube hesaplarından biri hacklendi

YouTube'daki kripto para dolandırıcılıkları, bu kez platformun sahibi Google'ı vurdu.

Teknoloji devinin resmi "Google Hindistan" YouTube kanalı, hackerlar tarafından ele geçirildi ve kripto para dolandırıcılığı için kullanıldı.

KANAL KRİPTO YAYINI YAPTIKTAN SONRA KAPATILDI

Kanal kapatılmadan hemen önce alınan ekran görüntüleri, hesabın kripto para çıkarlarını destekleyen bir canlı yayın yaptığını gösteriyor.

Yüksek profilli kanalları hedef alan bu saldırı türü, genellikle dolandırıcıların geniş kitlelere ulaşmak için kullandığı yaygın bir yöntem.

GOOGLE'IN RESMİ BLOGU DA ETKİLENDİ

Saldırının bir diğer etkisi ise kapatılan kanalda yer alan videoların artık erişilemez olması nedeniyle Google'ın ülkedeki resmi blog ve haber sayfalarının bozuk video bağlantılarıyla dolması oldu.

Bu olay, siber güvenlik konusunda en büyük teknoloji şirketlerinin bile ne kadar savunmasız olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.