Google'ın yapay zeka araçları haber yayıncılarını olumsuz etkiliyor

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Google'ın yapay zeka (AI) Genel Bakışları ve sohbet robotları gibi yeni araçları, haber yayıncılarının web sitesi trafiğinde büyük bir düşüşe yol açıyor.

Kullanıcıların artık aradıkları bilgiye doğrudan Google arama sonuçları sayfasından veya yapay zeka sohbet robotundan ulaşması, haber sitelerine yapılan yönlendirmelerde ciddi bir düşüşe neden oluyor.

AI OVERVIEWS VE AI MODE TRAFİĞİ NASIL ETKİLİYOR

Google'ın arama sonuçlarını özetleyen AI Overviews aracı ve sohbet tarzı yanıtlar sunan AI Mode özelliği, kullanıcıların bilgiye ulaşmak için haber sitelerine tıklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu durum, özellikle tatil rehberleri, sağlık ipuçları ve ürün incelemeleri gibi içerikler üreten sitelerin trafiğini şimdiden olumsuz etkiledi.

New York Times'ın organik aramadan gelen trafik payının 2022'de yüzde 44 iken, Nisan 2025'te yüzde 36,5'e düşmesi, bu etkinin en somut örneklerinden biri.

Sektör liderleri, bu düşüşün kaliteli gazeteciliğin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtiyor.

Bu büyük değişim karşısında The Atlantic ve The Washington Post gibi önde gelen yayıncılar, sektörün iş modellerini hızla uyarlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

The Atlantic CEO'su Nicholas Thompson, "Google, arama motoru olmaktan cevap motoruna geçiyor." diyerek yeni stratejilere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Bazı yayıncılar ise yeni bir gelir kaynağı olarak yapay zeka şirketleriyle içerik lisanslama anlaşmaları yapmaya başladı.

Örneğin; The Times gazetesi, editöryal içeriklerinin Amazon'un yapay zeka platformlarının eğitimi için lisanslanması konusunda bir ortaklık kurdu.