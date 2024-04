Görünüm aldatıcı olabilir: Sahte elektronik ürünler nasıl anlaşılır Son zamanlarda sahte elektronik ürünlerin sayısı artıyor. Bu haberimizde, özellikle sahte telefon aksesuarlarını nasıl ayırt edebileceğinizi anlattık.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, sahte elektronik cihazların da sayısı ve çeşitliliği artıyor.

Tanınmış e-ticaret sitelerinde, sosyal medya platformlarında ve hatta gerçek markaları taklit etmek için kurulmuş web sitelerinde bile sahte ürünler karşınıza çıkabilir.

Peki bir ürünün sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu nasıl anlarız? İşte sahte ürün ayırt etmenin püf noktaları.

Sahte kulaklıklar nasıl anlaşılır

Orijinal elektronik ürünler genellikle markalarının logosunu net bir şekilde taşırlar. Ancak sahte ürünler, marka logosunu taklit etmeye çalışırken çoğu zaman kaliteden ödün verirler.

Logonun düşük kaliteli veya hatalı bir şekilde basılmış olması, sahte bir ürünü işaret edebilir.

Öte yandan, kutudaki seri numarasını markaların web sitesinden sorgulayabilirsiniz. Örneğin orijinal AirPods Pro, ambalajın üzerinde veya kulaklıkların üzerinde benzersiz bir seri numarası içerir.

Bu seri numarasını kontrol ederek, ürünün orijinal olup olmadığını teyit edebilirsiniz.

Sahte şarj cihazları nasıl anlaşılır

Aslında yukarıda bahsettiğimiz yöntem şarj cihazları için de geçerli. Ancak yine de ürünün orijinal olup olmadığından emin değilseniz şu adımları izleyin:

Orijinal iPhone kablolarının ambalajlarında MFi rozeti bulunur.

Orijinal Apple USB kablosunun üzerinde seri numaraları vardır.

Orijinal iPhone kablosu ve sertifikalı olanlar iyi yapılmış Lightning konektör uçlarına sahiptir.

Orijinal şarj kablolarının USB bağlantı noktalarında altın kaplama vardır.

Bir Apple Lightning veya USB kablosunda, USB bağlayıcısından yaklaşık 18 cm'lik mesafede "Designed by Apple in California" ibaresi ile birlikte, "Assembled in China", "Assembled in Vietnam" veya "Indústria Brasileira" ibarelerinden biri bulunur. Bu metnin sonunda 12 haneli bir seri numarası görürsünüz.

Daha fazla ayırt edici bilgi için Apple'ın resmi web sitesini kontrol edebilirsiniz.

Gelelim Samsung şarj cihazlarına. Samsung şarj cihazlarında "Samsung" yazısı belirli bir düzene sahiptir.

Aşağıdaki görselde, sağ tarafta görebileceğiniz örnekteki cihaz gibi "A" harfi "S"ye "M"den birazcık daha yakınsa cihaz sahtedir. Bu durum, şeklinden dolayı en çok "A" harfinde gerçekleşir.

Öte yandan, Samsung'un açıkladığına göre bu cihazlar sadece Vietnam'da üretiliyor. Eğer üretim yeri Çin olarak görülüyorsa, muhtemelen sahte bir ürün kullanıyorsunuz demektir.

Sahte şarj cihazlarının dış kaplaması genelde kalitesizdir. Bu nedenle cihazın iç kısmının doğru yerleştirilmediğini ve kaplamanın yamuk kesimlere sahip olduğunu görüyorsanız, ürün sahte demektir.

Sahte elektronik ürünleri anlamanın 7 yolu

1. Ambalaj ve kutu detayı

Orijinal ürünler genellikle dikkatle tasarlanmış ve kaliteli ambalajlarla gelirler. Kutunun üzerindeki yazıların netliği, renklerin canlılığı ve ambalajın genel kalitesi sahteliği belirlemede önemli ipuçları sunabilir.

Eğer ambalaj ve kutu üzerinde belirgin bir şekilde hatalar veya uyumsuzluklar varsa, ürünün sahte olma ihtimali yüksektir.

2. Ürünün fiyatı

Orijinal bir elektronik ürünün fiyatı genellikle belirli bir standartta olur. Eğer bir ürün çok düşük bir fiyata satılıyorsa, bu durumda dikkatli olmak gerekebilir.

Çünkü sahte ürünler genellikle cazip fiyatlarla pazarlanır. Aşırı düşük fiyatlar, ürünün sahte olabileceği konusunda uyarıcı bir işarettir.

3. Ürünün kalitesi

Orijinal elektronik cihazlar, genellikle yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve titiz bir üretim sürecinden geçerler.

Sahte ürünler ise genellikle kalitesiz malzemelerle üretilir ve dikkatsiz bir işçilikle monte edilirler.

Ürünü yakından inceleyerek malzeme kalitesini ve işçiliği kontrol etmek, sahteliği belirlemede yardımcı olabilir.

4. Ürün satıcıları

Orijinal elektronik ürünlerin güvenilir ve yetkili satıcılar tarafından satılması önemlidir. Yetkili satıcılar, müşterilere garanti ve satış sonrası destek sağlama konusunda daha güvenilir bir kaynaktır. Sahte ürünler genellikle tanınmayan veya güvenilir olmayan satıcılardan temin edilir.

Uzmanlar, resmi bir web sitesi veya iletişim bilgileri olup olmadığını görmek için satıcının adını Google'da aratmanız gerektiğini söylüyor.

5. Sahte yorumlara dikkat

Sahte yorumlara dikkat edin. Yorumlar da sahte ürünlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Yorumlardaki yazım hatalarına, kötü dil bilgisine ve çeşitli incelemelerdeki benzer ifadelere dikkat edin.

Birkaç gün içinde birbiri ardına olumlu yorumlar geliyorsa, bunların gerçek olma olasılığı düşüktür.

6. Barkod numaralarını kontrol edin

Alacağınız ürünün orijinal olduğunu üretici firmadaki seri numarasından kontrol ederek anlayabilirsiniz.

Sahte ürünlerin yanlış yazılmış barkod numaraları olur ya da böyle bir barkod numarası hiç olmaz. Özellikle teknolojik ürünler için bu kontrolü yapmakta fayda var.

7. Belgeleri kontrol edin

Orijinal elektronik ürünler genellikle garanti ve belgelendirme belgeleriyle birlikte gelirler.

Bu belgelerin olmaması veya sahte olduğu şüpheli belgelerin bulunması, ürünün sahte olabileceği konusunda uyarıcı bir işarettir.

Sahte şarj cihazı kullanırsak ne olur

Sahte şarj cihazları, orijinal üreticinin standartlarına uymayan ve genellikle düşük kaliteli malzemelerden yapılmış ürünlerdir.

Bu cihazlar, düşük fiyatlarıyla cazip gelebilir, ancak kullanıcılarına ciddi tehlikeler sunabilirler.

Sahte şarj cihazları, cihazların bataryalarına zarar verebilir. Doğru olmayan voltaj veya akım seviyeleri, bataryaların aşırı ısınmasına veya hatta patlamasına neden olabilir. Bu durum, sadece cihazın değil, kullanıcının da güvenliğini tehlikeye atar.

Ayrıca, sahte şarj cihazları elektrik yangınlarına neden olabilir. Kalitesiz malzemeler ve düşük kaliteli işçilik, cihazın içindeki elektrik devrelerinin arızalanmasına yol açabilir ve bu da yangın riskini artırabilir.

Son olarak, sahte şarj cihazları, cihazların performansını etkileyebilir. Düşük kaliteli malzemelerden yapılmış olmaları, şarj sürelerinin uzamasına veya cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Sahte kulaklık kullanırsak ne olur

Sahte kulaklıkların kullanılması, sadece ses kalitesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların sağlığını da riske atabilir.

İlk olarak, sahte kulaklıkların ses kalitesi genellikle düşüktür. Düşük kaliteli hoparlörler ve malzemeler, müzik veya telefon görüşmeleri sırasında bozulmaya neden olabilir.

Bu da kullanıcıların sesleri net duyamamasına veya rahatsız edici seslerle karşılaşmasına yol açabilir.

Ancak, daha da önemlisi, sahte kulaklıkların kullanımı kulak sağlığını tehlikeye atabilir. Kalitesiz malzemeler, kulaklık içinde biriken bakteri ve mikropların temizlenmesini zorlaştırabilir, bu da kulak enfeksiyonlarına veya tahrişine yol açabilir.

Ayrıca, kulak içine uygun şekilde oturmayan veya sert malzemelerle yapılmış kulaklık uçları, kulak kanalına zarar verebilir ve uzun süreli kullanımda ağrıya neden olabilir.