GTA 5 sürprizi: PS Plus abonelerine kasımda sunulacak oyunlar

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium üyeleri için Oyun Kataloğu'na eklenen Kasım ayı oyunlarını duyurdu.

Listenin en dikkat çekici ismi, daha önce kaldırılmış olan Grand Theft Auto 5'in geri dönüşü oldu. 205 milyondan fazla satan ve hala büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan GTA V, çevrimiçi modu GTA Online ile de oyunculara uzun süreli bir eğlence sunuyor.

GTA V dışında, Dying Light 2: Stay Human, Like A Dragon: Ishin ve Chivalry 2 gibi önemli yapımlar da kasım ayında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na katılıyor.

Özellikle, iki oyunun ve tüm genişletmelerinin bir arada sunulduğu Overcooked! All You Can Eat paketi, oyunculara keyifli bir deneyim yaşatacak.

DİĞER OYUNLAR

Kasım ayında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na eklenen diğer oyunlar arasında The Sims 4 Island Living genişleme paketi, Moto GP 24, Digimon Survive, Stick Fight: The Game, Clash: Artifacts of Chaos, Killer Frequency ve Hungry Shark World yer alıyor.

PLAYSTATION PREMIUM ÜYELERİ İÇİN ÖZEL İÇERİKLER

Premium üyelerini de unutmayan Sony, PS3 döneminin sevilen oyunlarından Resistance: Fall of Man ve Resistance 2'yi yayınladı.

TÜM BU OYUNLAR 19 KASIM'DA ERİŞİME AÇILIYOR

PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, tüm bu oyunları 19 Kasım'dan itibaren hiçbir ek ücret ödemeden oynayabilecekler.