Kullanıcılar tepkili: iOS 18.4 güncellemesi şarjı hızlı tüketiyor

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Apple, yeni iOS 18.4 güncellemesiyle kullanıcılara sekiz yeni emoji ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunarken, milyonlarca iPhone kullanıcısı güncelleme sonrası yaşadıkları pil tüketimi sorunlarından şikayet ediyor.

KULLANICILARIN ŞİKAYETLERİ

iOS 18.4 güncellemesinden kısa bir süre sonra iPhone kullanıcıları, ciddi pil sorunları bildirmeye başladı.

Kullanıcılar, pil ömürlerinin "kesinlikle korkunç" olduğunu, pil kapasitelerinin düştüğünü ve telefonlarını günde üç kez şarj etmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

Hatta bazı kullanıcılar, diğer iPhone sahiplerini güncellemeyi durdurmaları konusunda uyarıyor.

PİL TÜKETİMİ SORUNUNUN NEDENİ

Apple, iOS güncellemelerinden sonra pil tüketiminin artmasının yaygın bir durum olduğunu belirtiyor.

Şirket, bu durumun arka plan işlemlerinin kurulumdan sonra birkaç gün boyunca çalışmasından kaynaklandığını söylüyor.

Bu işlemler, sistemi optimize ediyor, verileri dizinliyor ve pil performansını yeniden kalibre ediyor. Bu süre zarfında, pilin normalden daha hızlı tükenmesi bekleniyor. Apple, kullanıcıların paniklemeden önce birkaç gün beklemelerini tavsiye ediyor.

PİL TÜKETİMİ SORUNU NASIL DÜZELTİLİR

iOS 18.4 güncellemesinden sonra pil tüketimi sorunu yaşayan kullanıcılar, şu adımları deneyebilir:

iPhone'u yeniden başlatmak.

Pil kullanımını kontrol etmek.

Arka plan uygulama yenilemesini devre dışı bırakmak.

Kullanılmayan özellikleri kapatmak (Bluetooth, konum servisleri vb.).

Düşük güç modunu kullanmak.