Grand Theft Auto, tüm zamanların en çok kazandıran video oyunu serilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yeni veriler, serinin sadece GTA 5'in çıkışından bu yana 10.2 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini ortaya koydu.

GÖZ ALICI SATIŞ RAKAMLARI

Take-Two'nun 2026 ikinci çeyrek sonuçları, şirketin en büyük oyunlarına dair göz alıcı rakamları doğruladı. Rapora göre GTA 5, tek başına 220 milyon kopya satarak rekor kırdı.

Tüm Grand Theft Auto serisinin toplam satış rakamı ise 460 milyon adede ulaştı. Bu sayede Take-Two Interactive, tüm zamanların en çok satan 5 oyunundan ikisine (GTA 5 ve Red Dead Redemption 2) sahip oldu.

Bu 10.221 milyar dolarlık gelir, GTA 5'in 1.4 milyar dolarlık devasa lansmanından bu yana geçen 12 yılda elde edildi.

Son dönemde gelirlerde düşüş yaşansa da GTA 6'nın gecikmeli çıkışı öncesinde devam eden GTA Online promosyonları güçlü bir oyuncu etkileşimi sağlıyor.