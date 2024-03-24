GTA 6'dan kötü haber geldi: Ertelenme riski var Gelen sızıntılara göre, merakla beklenen GTA 6 2026 yılına ertelenebilir. İşte oyun hakkında son bilgiler.

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ensonhaber.com

Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınlamıştı.

Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

Rockstar Games kanalında yayınlanan GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 14 saatte 65 milyon izlenmeye ulaşarak içerik üreticisi Mr.Beast'in rekorunu kırmıştı.

GTA 6 ertelenebilir

Sızdırılan bilgilere göre, GTA 6'nın geliştirilme aşaması beklenenden yavaş ilerliyor. Bu nedenle, oyunun 2026 yılına ertelenme riski var.

Rockstar Games, oyunu yetiştirebilmek için nisan ayı itibarıyla çalışanlarının tam zamanlı olarak ofislere geri dönmelerini istemişti.

Rockstar çalışanları, 2018 yılında çıkış yapan Red Dead Redemption 2'nin geliştirilme sürecinde haftada 100 saat çalıştıklarını açıklamıştı.

Oyun severler ise zorlu çalışma koşullarını öğrenmesinin ardından Rockstar Games'e ciddi tepkiler göstermişti.

Rockstar Games, şu ana kadar fragman dışında oyunla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Bu nedenle, sızıntıların doğrulanması için bir süre daha beklememiz gerekecek.