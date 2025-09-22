Güncellediniz mi? iOS 26'da bu 8 ayarı mutlaka yapın...

Apple’ın iOS 26 güncellemesi, Liquid Glass tasarımı, Apple Intelligence ve yeni çağrı filtreleme gibi yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Ancak her yeni sürümde olduğu gibi, kullanıcıların telefonu verimli ve güvenli kullanabilmesi için bazı ayarları kontrol etmesi önemli.

Pil ömründen performansa, gizlilikten güvenliğe kadar iOS 26'yı maksimum verimle kullanmak için adım adım rehberimiz hazır.

iOS 26 sadece görsel ve fonksiyonel bir güncelleme değil; aynı zamanda güvenlik, gizlilik ve pil performansını dengeleyerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

İşte, mutlaka gözden geçirmeniz gereken iOS 26 ayarları...

iOS 26 AYARLARI

1. Liquid Glass Görünümü Ayarı

Yeni tasarım şeffaflık ve cam efektiyle geliyor, ancak göz yorgunluğu yapabiliyor.

Ayarlar > Erişilebilirlik > Hareket > Şeffaflığı Azalt bölümünden efekti yumuşatabilirsin.

2. Apple Intelligence (Yapay Zeka) Kontrolü

Siri ve sistem geneli önerileri artık ekran içeriğine göre daha fazla bilgi topluyor.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Apple Intelligence bölümünden hangi uygulamalara izin verdiğini kontrol et.

3. Çağrı Filtreleme (Arayan Koruma)

iOS 26 ile bilinmeyen numaralar için “sessize alma” ve “ek bilgi talebi” özellikleri geldi.

Ayarlar > Telefon > Arama Filtreleri kısmından aktif hale getir.

4. Canlı Çeviri (Live Translation)

Anlık çeviriyi açmak için Ayarlar > Genel > Dil ve Bölge > Canlı Çeviri’yi aktif et.

Çevrimdışı kullanabilmek için dilleri önceden indir.

5. Pil Ömrü İçin Adaptive Power

Ayarlar > Pil > Adaptif Güç’ü aç.

Bu özellik kullanım alışkanlıklarını öğrenerek şarjı daha verimli kullanmanı sağlıyor.

6. Uygulama İzinleri ve Takip

Güncellemeden sonra bazı uygulamalar yeniden izin isteyebilir.

Ayarlar > Gizlilik > Takip kısmından gereksiz izinleri kapat.

7. Bildirim Gruplama

Yeni tasarımda bildirimler biraz daha yoğun görünebiliyor.

Ayarlar > Bildirimler > Gruplama ayarını “Uygulama Bazlı” yaparsan daha düzenli olur.

8. Acil Durum ve Güvenlik

Ayarlar > Acil SOS kısmından acil arama, uydu üzerinden konum paylaşma gibi yeni özellikleri aktif et.