Güney Kore'de Tesla batarya krizi: Hükümet uyardı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Güney Kore'de büyük bir krizle gündeme geldi.

Yerel raporlara göre, ülkedeki binlerce Tesla sahibi, araçlarının menzillerini yarı yarıya düşürerek onları kullanılamaz hale getiren ciddi bir batarya sorunu yaşamaya başladı.

BİR HATA MESAJI MENZİLİ YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Sorun, pil yönetim sisteminde meydana geliyor ve kullanıcılara "BMS_a079" adlı bir hata mesajı gösteriyor.

Bu hata, otomobilin güvenlik modunu tetikleyerek maksimum şarj kapasitesini yüzde 50 ile sınırlıyor ve bu da menzilin yarıya inmesine neden oluyor.

Sorunun, çoğunluğu 2021 model olan 4 bin 351'den fazla Model 3 ve Model Y'yi etkilediği bildiriliyor.

KULLANICILAR VE HÜKÜMET TEPKİLİ

Kullanıcıların tepkisini çeken bir diğer konu ise Tesla'nın tamir yaklaşımı oldu. Şirketin, yüksek tamir ücretleri karşılığında yeni bataryalar yerine, sorunun tekrarlamasına neden olabilen "yeniden üretilmiş" bataryalar taktığı aktarıldı.

Yaşanan bu skandal, 14 binden fazla kişinin imza kampanyası başlatmasına neden olurken, Kore hükümeti de Tesla'yı uyararak şirkete sağlanan teşvikleri iptal edebileceklerini belirtti.