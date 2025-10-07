Hem sarmal hem eliptik: Hubble kuralları hiçe sayan bir galaksi buldu

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Yengeç Takımyıldızı'nda yaklaşık 67 milyon ışık yılı uzaklıkta, NGC 2775 adında garip bir galaksi keşfetti.

Bu keşif, galaksilerin sarmal, eliptik veya merceksi gibi geleneksel sınıflandırmalarına meydan okuyor.

HEM SARMAL HEM DE ELİPTİK: MELEZ BİR YAPI

NGC 2775'in çekirdeği, tıpkı eliptik galaksiler gibi pürüzsüz ve gaz bakımından fakir bir yapıya sahip.

Ancak bu merkezi bölge, genç yıldız kümeleri ve soluk sarmal kollar içeren bir toz ve gaz halkasıyla çevrili, bu da sarmal galaksi özelliğidir.

Bu ikili doğası nedeniyle gök bilimciler, onu sınıflandırmakta zorlanıyor.

GEÇMİŞTEKİ BİR BİRLEŞMENİN İZLERİNİ TAŞIYOR OLABİLİR

Gök bilimciler, NGC 2775'in bu tuhaf yapısının, geçmişte başka bir galaksi ile yaşadığı bir birleşme veya yakın karşılaşmanın bir sonucu olabileceğini düşünüyor.

Gözlemler, parçalanmış bir yoldaş galaksinin kalıntısı olabilecek 100 bin ışık yılı uzunluğunda bir hidrojen gazı kuyruğu tespit etti.

NGC 2775'in bu benzersiz yapısı, bilim insanlarına sarmal gökadaların zamanla merceksi veya eliptik formlara nasıl evrildiğini incelemek için nadir bir fırsat sunuyor.