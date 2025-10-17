Her gün atmosferde yanan Starlink uyduları endişeleri artırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX'in küresel internet sağlamak için kurduğu ve 6 binden fazla uydudan oluşan Starlink takımyıldızı, yeni bir çevresel tartışmanın odağında yer alıyor.

Harvard-Smithsonian'dan astronom Jonathan McDowell'a göre, her gün yaklaşık dört Starlink uydusu Dünya atmosferine yeniden girerek yanıyor.

GÜVENLİ AMA...

Starlink uyduları, yaklaşık beş yıllık ömürlerinin sonunda yörüngeden güvenli bir şekilde çıkıp atmosferde tamamen parçalanacak şekilde tasarlanıyor.

Bu süreç, yeryüzündeki insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmuyor ve gökyüzünde meteor benzeri parlak izler bırakıyor.

Ancak bilim insanları, bu parçalanan uyduların çevresel etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

ATMOSFERE SALINAN METAL PARÇACIKLARI

Uydular yandıklarında, üst atmosfere alüminyum oksit gibi ince metal parçacıkları salıyorlar.

Uzmanlar, bu parçacıkların zamanla birikerek ozon kimyasını değiştirebileceği veya güneş ışığını yansıtarak mezosferin yapısını değiştirebileceği konusunda uyarıyor.

On binlerce yeni Starlink uydusunun daha yörüngeye fırlatılması planlandığı için, bu parçacıkların zaman içindeki kümülatif etkisinden endişe duyuluyor.

Bu durum, zararı en aza indirmek için daha sıkı düzenlemeler ve gelişmiş uydu tasarımları yapılması taleplerini de beraberinde getirdi.