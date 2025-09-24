Huawei, NVIDIA'ya rakip olmak için 3 yıllık yapay zeka çipi stratejisini açıkladı

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka çip pazarında NVIDIA ile doğrudan rekabet etmek için üç yıllık iddialı bir strateji açıkladı.

Yıllık Huawei Connect konferansında yapılan duyuru, şirketin ABD kısıtlamaları sonrası benimsediği temkinli yaklaşımdan önemli bir sapma olarak görülüyor.

YENİ NESİL ÇİPLER VE "SUPERPOD" TASARIMI

Şirketin dönüşümlü başkanı Eric Xu, konferansta Huawei'nin yeni nesil yapay zeka yongalarını ve geliştirilmiş "SuperPod" tasarımlarını tanıttı.

Bu sistem, şirketin kendi geliştirdiği UnifiedBus ara bağlantı protokolünü kullanarak 15 bin 488 adede kadar Ascend markalı yapay zeka yongasını birbirine bağlayabiliyor.

Huawei, yeni teknolojisinin NVIDIA'nın yakında çıkacak NVLink144'ünden 62 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sağlayacağını iddia ediyor.

İDDİALI PERFORMANSA RAĞMEN ÜRETİM ENGELİ VAR

Etkileyici iddialara rağmen, Çinli yongalar hala dünyanın en gelişmiş üretim süreçlerine erişebilen NVIDIA veya AMD'nin gerisinde kalıyor.

Bernstein analistleri, yeni nesil bir Ascend 950 çipinin, NVIDIA'nın yakında piyasaya süreceği VR200 süper çipinin performansının yalnızca yüzde 6'sını sunduğunu belirtti.

Huawei ayrıca bu yeni yongaları nasıl üretmeyi planladığı konusunda da ayrıntı vermedi. Bu durum, şirketin iddialı planında potansiyel bir tıkanıklık noktası olarak görülüyor.