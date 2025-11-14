İçinde insan olduğu sanılan robot: IRON

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli elektrikli araba üreticisi Xpeng, IRON adını verdiği yeni nesil insansı robotunu 5 Kasım 2025’te Guangzhou’daki “AI Day” etkinliğinde sahneye çıkardı. Robotun sergilediği yürüyüş hem doğal hem de akıcı olunca, izleyenler arasında kısa sürede aynı soru dolaşmaya başladı.

İÇİNDE İNSAN YOK

Sahne ışıkları altında sinematik bir adımla yürüyen IRON, adeta podyumda yürüyen bir mankeni andırıyordu. Sosyal medyada videolarda da, robotun omuz salınımları, adım ritmi ve beden dengesi insanlarınkine o kadar benzer göründü ki, birçok kişi bunun bir şov olabilir ihtimalini konuşmaya başladı.

Xpeng CEO’su, iddiaları sonlandırmak için sahneye mühendislerini çağırdı. Robotun gövdesinin bir kısmındaki kaplama kesilerek çıkarıldı. Ve IRON'un iç mekanikleri (aktüatörler, kablolar, servo motorlar ve biyonik bağlantılar) gösterildi.

Bu hamleyle şirket, "Bu bir kostüm değil, gerçekten robot" mesajını net şekilde verdi.

İNSANA EN YAKIN ROBOT

Xpeng'in paylaştığı teknik bilgilere göre IRON:

82 serbestlik derecesine (DOF) ile çok yönlü hareket kabiliyetine sahip,

Biyonik kas benzeri sistemlerle desteklenmiş,

İnsan omurgasına benzer esnek bir merkez yapıya sahip,

Vücudundaki kaplama ve eklem yapıları ise tamamen insansı hareketi taklit etmek üzere tasarlanmış durumda.

Şirket, IRON’un 2026 yılında ticari kullanıma hazır olmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu da robotun yalnızca bir sahne şovu olmadığını; üretim, servis hizmetleri, lojistik ve hatta ev içi destek gibi alanlarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

ETKİ BÜYÜK ENDİŞE DAHA BÜYÜK

Teknoloji analistlerine göre insansı robotlar büyük bir sıçrama yaşıyor olsa da güvenlik, maliyet ve uzun süreli kullanım dayanıklılığı gibi konular hala ciddi soru işaretleri barındırıyor.

IRON gibi robotların yaygınlaşması; iş modellerinin değişmesi, yeni mesleklerin doğması ve yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulması gibi etkiler yaratabilir.

Teknoloji analistleri, bu nedenle IRON'ı sadece bir sahne şovu değil, insan-makine etkileşiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriyor. Ancak bu dönem, hem heyecan verici hem de dikkatle izlenmesi gereken bir süreç.