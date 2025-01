Haberler



İki Nothing telefonu daha Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0'a güncellendi

Nothing, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0 güncellemesini Phone (1) ve CMF Phone 1 modelleri için kullanıma sundu.