İki Nothing telefonu daha Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0'a güncellendi

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Nothing, Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerinin ardından Phone (1) ve CMF Phone 1 modellerini de Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0 güncellemesine kavuşturdu.

Güncelleme, görsel değişiklikler, yapay zeka iyileştirmeleri ve sistem çapında ince ayarlar içeriyor.

PAYLAŞILAN WİDGET'LAR

Nothing OS 3.0, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmak için kullanabileceğiniz Paylaşılan Widget'lar özelliğini getiriyor.

Başka bir kişinin widget'larını ana ekranınızda görüntüleyebilir ve tepkiler aracılığıyla etkileşim kurabilirsiniz.

KİLİT EKRANI ÖZELLEŞTİRMELERİ

Yeni kilit ekranı özelleştirme sayfasıyla saat kadranı stillerini değiştirebilir ve daha fazla widget ekleyebilirsiniz.

Uygulamalarınızı otomatik olarak klasörlere ayıran yapay zeka destekli Akıllı Çekmece ile uygulama çekmecenizi düzenli tutabilirsiniz. Ayrıca, favori uygulamalarınızı en üste sabitleyebilirsiniz.

GELİŞTİRİLMİŞ AÇILIR GÖRÜNÜM

Nothing OS 3.0, çoklu görevi kolaylaştıran geliştirilmiş bir açılır görünüm sunuyor. Açılır pencereyi ekranın herhangi bir yerine sürükleyebilir, yeniden boyutlandırabilir ve kenara sabitleyebilirsiniz.

YENİ TASARIM

Hızlı Ayarlar ve widget kütüphanesi yeniden tasarlandı. Gelişmiş Ayarlar'da da görsel iyileştirmeler yapıldı. Parmak iziyle kilit açma ve şarj için yeni Nokta animasyonları eklendi.

Paylaşılan Widget'lar şu anda yalnızca Nothing cihazları arasında destekleniyor. Ayrıca, sadece Fotoğraf Widget'ları paylaşılabiliyor.

ANDROID 15 YOL HARİTASI TAMAMLANDI

Phone (1) ve CMF Phone 1 için yayınlanan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0 güncellemesiyle birlikte, Nothing'in Android 15 yol haritası tamamlanmış oldu.