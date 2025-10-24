İnce tasarımlı iPhone Air bekleneni veremedi: Üretim neredeyse durma noktasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, eylül ayında iPhone 17 serisiyle tanıttığı iPhone Air modelinde beklediğini bulamadı.

5,6 mm inceliğiyle tarihin en ince iPhone’u olarak tanıtılan model, Asya'dan gelen haberlere göre ciddi bir talep sorunu yaşıyor.

IPHONE AIR ÜRETİMİ DURMA NOKTASINDA

Nikkei Asia’nın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Apple, iPhone Air üretimini ciddi oranda azaltma kararı aldı. Hatta üretimin "üretim sonu" seviyelerine yakın sayılara düşürüldüğü bildiriliyor.

iPhone Air, iPhone 17 serisi siparişlerinin yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 15’ini oluşturuyor.

Apple, standart ve Pro modellerinin üretimini artırırken, iPhone Air modelinin üretimini kasım ayı itibarıyla düşürecek.

NEDENİ YÜKSEK FİYAT VE TEK KAMERA

Bu kararın temel sebebi, ince tasarımlı cihazın yeterli ilgiyi görmemesi. Telefonun tek kameralı yapısı ve yüksek fiyatı gibi nedenler, kullanıcıların ilgisini çekemedi.

Bu durum, iPhone Air serisinin geleceği için de bir soru işareti yarattı. Benzer bir durumu Samsung da ince tasarımlı S25 Edge modelinde yaşamış ve S26 Edge’i iptal etmeyi gündemine almıştı.