Instagram filtreleri tarih oluyor: Yeni yapay zeka araçları yolda

Haber Merkezi

Instagram, 2025 yılında filtrelere desteği sonlandıracağını ve yapay zeka destekli video araçlarına odaklanacağını açıkladı.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların videolarını tamamen dönüştürebilecekleri yapay zeka araçları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

YAPAY ZEKA İLE VİDEO DÜZENLEME

Mosseri, "kıyafetlerinizi değiştirebilmeli, arka planı değiştirebilmeli veya bir zincir ekleyebilmelisiniz" diyerek yapay zeka araçlarının videolara neler yapabileceğine dair örnekler verdi.

Bu araçlar, "basit bir video istemiyle" videoları tamamen değiştirebilecek.

GERÇEKLİĞİ ÇARPITMAK

Instagram'ın filtrelerden uzaklaşmak isterken yapay zeka ile gerçekliği daha da çarpıtmayı planlaması dikkat çekici.

Ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin Instagram algoritması tarafından destekleneceği anlaşılıyor.

META'NIN MOVIE GEN MOTORU

Instagram'ın yapay zeka video araçları, Meta'nın ekim ayında duyurduğu Movie Gen motorunu kullanacak.

Movie Gen, farklı en boy oranlarına ve senkronize sese sahip yüksek kaliteli videolar üretebilen bir yapay zeka modeli.

Ayrıca, hassas talimat tabanlı video düzenleme ve kişiselleştirilmiş videolar oluşturma gibi yeteneklere de sahip.

Mosseri, Instagram'ın bu özelliklerden bazılarını 2025'te sunmayı hedeflediğini söyledi. Şirket, içerik üreticilerini platformda tutmak ve gençler için yeni gizlilik özellikleri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.