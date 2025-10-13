Instagram Reels videolarına harika bir özellik geliyor: Her şey Türkçe olacak

Meta, Instagram ve Facebook’taki Reels videolarında dil engelini ortadan kaldıracak yeni bir yapay zeka teknolojisini duyurdu.

Bu yeni özellik, videolardaki konuşmaları farklı dillere çevirip seslendirecek ve hatta dudak senkronizasyonu bile yapacak.

İÇERİK ÜRETİCİSİNİN SES TONUNU TAKLİT EDECEK

Yapılan ilk testlere göre Meta AI, içerik üreticisinin ses tonunu, vurgusunu ve ritmini başka bir dile kusursuz bir şekilde taşıyabiliyor.

Bu sayede, Brezilya'da çekilen bir yemek videosunu sanki Türkçe anlatılıyormuş gibi izlemek mümkün olacak.

TÜRKÇE DESTEĞİ YAKINDA GELİYOR

Başlangıçta İngilizce, İspanyolca, Hintçe ve Portekizce dilleri arasında çeviri yapabilen özellik, şimdilik belirli kriterleri karşılayan içerik üreticilerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Çevrilen tüm videolarda "Translated with Meta AI" etiketi yer alacak ve kullanıcılar isterlerse çeviriyi kapatıp orijinal dili dinleyebilecek.

Instagram'ın bu özelliğine şimdilik Türkçe dil desteği eklenmemiş olsa da ilerleyen süreçte diğer dillerin de destekleneceği duyuruldu.