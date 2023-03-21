Instagram’ın kurucu ortağından itiraf: Eski ruhunu kaybetti Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom, artık platformun eski ruhunu kaybettiğini düşünüyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulamalarından Instagram, son zamanlarda bu özelliğini kaybetti ve artık kısa videolara daha fazla önem vermeye başladı.

Aynı zamanda sohbet ve hikayeler özelliğini ön plana çıkaran şirket, birçok ürünün satıldığı ve reklamının yapıldığı büyük bir pazar yerine dönüşmüş durumda.

Instagram kurucu ortağı eskiyi özlüyor

Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom, artık platformun eski ruhunu kaybettiğini düşünüyor.

Systrom, Meta'nın uygulamayı ticarileştirmek için giderek daha agresif bir şekilde ilerlemesinin, uygulamanın yapısını bozduğu görüşünde.

Instagram'ın çatı şirketi Meta, şu anda reklamlardaki yavaşlama, ekonomik sorunlar ve milyarlarca dolarlık geliri yok eden iOS gizlilik değişiklikleri gibi mali baskılardan dolayı zor günler geçiriyor.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu şirket, son haftalarda geniş çaplı işten çıkarmalarda bulunmuştu.