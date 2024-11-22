iOS 18.2 ile iPhone'larda varsayılan uygulamalar ayarlanabilecek

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Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18.2 beta sürümünü yayınladı. Bu sürümle birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, kullanıcıların varsayılan uygulamalarını değiştirebilme imkanı sunması.

Bilindiği gibi Apple, iOS 14 sürümüne kadar kullanıcıların varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirmesine izin vermiyordu. Ancak iOS 18.2 ile birlikte bu durum değişiyor.

YENİ ÖZELLİK EKLENDİ

iOS 18.2 beta sürümünde yer alan Varsayılan Uygulamalar sayfası, kullanıcıların aşağıdaki kategorilerdeki varsayılan uygulamaları kolayca değiştirmesine olanak tanıyor:

E-posta

Mesajlaşma

Arama

Çağrı Filtreleme

Tarayıcı Uygulaması

Şifreler ve Kodlar

Temassız Uygulama

Klavyeler

iOS 18.2'de özelleştirilebilen uygulama sayısı, kullanıcının yaşadığı ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

VARSAYILAN UYGULAMALAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR

Varsayılan uygulamaları değiştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar'a gidin.

Varsayılan Uygulamalar çubuğuna dokunun.

Değiştirmek istediğiniz kategoriye (örneğin, Tarayıcı Uygulaması) dokunun.

Listeden istediğiniz uygulamayı seçin.