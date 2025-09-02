iOS 26 almayacak iPhone'lar için iOS 18.7 yolda

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 26'nın çıkışına haftalar kala, bu güncellemeyi alamayacak eski iPhone modelleri için yeni bir gelişme yaşandı.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu cihazlar için iOS 18.7 adında bir final sürümü üzerinde çalışıyor.

YENİ ÖZELLİK BEKLENMİYOR, ODAK NOKTASI GÜVENLİK

iOS 18.7 güncellemesinin, kullanıcılara yeni özellikler sunması beklenmiyor.

Apple bu sürümle, bilinen hataları gidermeye, performans iyileştirmeleri yapmaya ve önemli güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanacak.

ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN

Güncellemenin çıkış tarihi henüz belli olmasa da iOS 26'nın kararlı sürümüyle paralel olarak yayınlanması bekleniyor.

Bu da iOS 26 desteği olmayan iPhone'ların birkaç hafta içinde son kez güncelleneceği anlamına geliyor.