iOS 26 ile iPhone'ların ekran kaydı kalitesi artacak

Apple, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarına uzun zamandır beklenen önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte, daha önce 1920 piksel ile sınırlı olan ekran kayıtları artık cihazın kendi tam çözünürlüğünde alınabilecek.

ÇÖZÜNÜRLÜK ARTIYOR, GÖRÜNTÜ NETLEŞİYOR

Bu yükseltme sayesinde, örneğin bir iPhone 16 Pro Max kullanıcısının aldığı 884×1920 çözünürlüğündeki kayıtlar, artık 1320×2868 çözünürlükte olacak.

Bu da ekran kayıtlarındaki bulanıklığın ortadan kalkarak videoların çok daha net ve keskin görünmesini sağlayacak.

DOSYA BOYUTU BÜYÜK BİR SORUN OLMAYACAK

Çözünürlükteki bu ciddi artışa rağmen, dosya boyutlarının ciddi bir artış göstermemesi dikkat çekiyor.

Örnek olarak, 12 saniyelik bir ekran kaydının artık sadece 5 MB daha büyük yer kapladığı belirtiliyor.

iOS 26 güncellemesi için artık son düzlüğe girildi. Yeni işletim sisteminin kararlı sürümünün, 9 Eylül'deki iPhone 17 lansmanının hemen ardından uyumlu telefonlar için dağıtılmaya başlaması bekleniyor.