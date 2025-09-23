iOS 26.1 Beta yayında: Merakla beklenen bir özellik kullanıma sunuldu

Apple'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu yapay zekâsı Apple Intelligence, ilk günden bu yana Türkçe dil desteğine sahip değildi.

Dün akşam yayınlanan yeni iOS 26.1 Beta güncellemesiyle birlikte bu uzun bekleyiş sona erdi ve Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği eklendi.

ARTIK TELEFON DİLİNİ DEĞİŞTİRMEK GEREKMEYECEK

Bugüne kadar uyumlu iPhone'larda Apple Intelligence'ı kullanmak isteyen Türkiye'deki kullanıcılar, telefonlarının dilini İngilizce yapmak zorunda kalıyordu.

Yakında yayınlanacak olan iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte bu zorunluluk ortadan kalkacak.

YENİ DESTEKLENEN DİĞER DİLLER VE ÇIKIŞ TARİHİ

iOS 26.1 Beta ile birlikte Apple Intelligence, Türkçe'nin yanı sıra Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Portekizce ve Vietnamca dillerinde de kullanılabilecek.

Bu özelliğin tüm kullanıcılara sunulacağı kararlı iOS 26.1 sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Ancak güncellemenin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.