iPhone 15 Pro'da bir ilk: Fiyatlar ilk kez bin doları aşacak Gelen bilgilere göre Apple, iPhone X modelinden beri ilk kez fiyat artışına gidecek ve iPhone 15 Pro fiyatları bin doları geçecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında fiyat söylentileri ortaya çıkıyor.

Fiyatlar bin doların üzerine çıkabilir

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone X modelinden beri ilk kez fiyat artışına gidecek ve iPhone 15 Pro fiyatları bin doları geçecek.

iPhone 15 Pro serisinin titanyum çerçeve, dokunsal geri bildirimli tuşlar, A17 Bionic çip, daha fazla RAM gibi seçenekler sunması bekleniyor. Tüm bunlar, fiyatlara doğrudan yansıyacak.

Amerika’da iPhone Pro modelleri 999 dolardan, Pro Max modelleri de 1099 dolardan başlıyordu. Ancak artık Pro modelleri de bin doların üzerinde satılacak.

iPhone 15 serisi neler sunacak

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili iddia edilen teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor.

Ayrıca Apple'ın, iPhone 14 Pro'larda bulunan "Dinamik Ada" ekran tasarımını iPhone 15 serisindeki tüm modellere getirmesi bekleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, telefonların A16 çipinden güç alacağı ve 6GB RAM ile geleceği söyleniyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin ise A17 çipinden güç alması ve 8GB RAM'e sahip olması bekleniyor.