iPhone 15 Pro'nuz ısınıyor mu? İşte yapmanız gerekenler iPhone 15 Pro sahipleri, akıllı telefonların dakikalarca kullanımda aşırı ısındığını iddia ediyor. Peki telefonların ısınmaması için neler yapmanız gerekiyor?

ensonhaber.com

Bazı iPhone 15 Pro sahiplerinin aşırı ısınmadan şikayetçi olduklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bazı kullanıcılar, telefonların 42 dereceden fazla ısındığını söylüyor. Üstelik bu ısınmalar, yoğun kullanımdan sonra değil basit işlemlerden sonra meydana geliyor.

Endüstri uzmanları, aşırı ısınmanın 'daha hafif bir ağırlık elde etmek için termal sistem tasarımında yapılan tavizlerden' kaynaklandığını ileri sürüyordu. Ancak Apple'a göre sorun tamamen uygulama kaynaklı.

Apple, yeni iPhone'ların dokunulamayacak kadar ısındığı yönündeki son şikayetlerin yazılım ve uygulamayla ilgili hatalardan kaynaklandığını ve düzeltmelerin yakında yapılacağını duyurdu.

Aşırı ısınmanın önüne geçmek için uygulamanız gereken adımlar

Kullanıcıların, kısa süre içinde iPhone 15 Pro'daki aşırı ısınma sorununu çözecek bir işletim sistemi güncellemesi olan iOS 17.0.3'ü görmesi bekleniyor , ancak Apple bunun ne zaman yayınlanacağını henüz söylemedi.

Eğer söz konusu güncelleme yayınlanırsa, vakit kaybetmeden yüklemeniz gerekiyor.

(104 fahrenhayt = 40 santigrat derece)

Uygulamaları güncelleyin

Teknoloji devi, Instagram ve Uber gibi popüler uygulamaların da iPhone 15 Pro modellerinde aşırı ısınmaya neden olduğunu söylüyor.

Instagram, aşırı ısınmayı çözdüğünü iddia eden uygulamasının güncellenmiş bir sürümünü 26 Eylül'de yayınladı.

Eğer telefonunuz aşırı ısınıyorsa, hemen App Store'a girerek Instagram uygulamasını yeni sürümüne güncelleyin.

Uber ve Asphalt 9 video oyunu gibi diğer uygulamalar, sorunu çözen güncellemeyi henüz yayınlamadı.

Bir diğer hızlı çözüm ise, uygulamalarda vakit geçirmek akıllı telefonun sıcaklığını artırıyorsa uygulamaların kullanımını duraklatmaktır.

Kullanıcıların iPhone 15 Pro'yu şarj etme şeklinin de aşırı ısınmayla ilgisi olabilir. Kabloyu iPhone'unuzun USB-C girişine ve uyumlu bir USB-C güç adaptörüne bağlayın. Daha sonra güç adaptörünü duvar prizine takın.

20 W'lık bir USB-C güç adaptörünüz veya Mac dizüstü bilgisayarınızla birlikte gelen daha yüksek wattlı bir USB-C güç adaptörünüz varsa, daha hızlı şarj için bunu iPhone'unuzla kullanabilirsiniz.

Analist Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz ay aşırı ısınmanın yeni akıllı telefonların tasarımlarından kaynaklandığını belirten bir not paylaşmıştı.

Kuo, şirketin sorunu çözememesi durumunda, Apple'ın satışlarının etkilenebileceğini belirtti.

Analist, ayrıca bir yazılım güncellemesinin aşırı ısınma sorununu çözebileceğini ancak akıllı telefonun performansını düşürebileceğini de öne sürdü.