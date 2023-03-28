iPhone 15, SIM kartlara veda mı ediyor? Yeni modelde SIM kart girişi olmayabilir Apple'ın, iPhone 15 modellerini Fransa'da SIM kartı girişi olmadan satışa çıkarmayı planladığı iddia edildi. Ayrıca bu karar, diğer Avrupa ülkelerini de kapsayabilir.

ensonhaber.com

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor.

Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

iPhone 15, SIM kart girişi olmadan satışa sunulabilir

Ortaya atılan iddialara göre Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 modellerinde yalnızca e-SIM teknolojisi kullanacak ve fiziksel SIM kart girişlerini kaldıracak.

Fransız internet sitesi MacGeneration, Apple’ın iPhone 15’te SIM kart yuvalarını kaldırabileceğini iddia etti.

MacGeneration’ın iddiasına göre Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini Fransa’da SIM kartı girişi olmadan sunmayı planlıyor. Ayrıca bu karar, diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olabilir.

Ancak bazı ülkelerde hala eSIM teknolojisinin aktif olarak kullanılmıyor olması, Apple'ın çözmesi gereken en büyük problemlerin başında geliyor.

Öte yandan Apple, şu anda piyasadaki yeni iPhone modellerinde ve akıllı saatlerinde e-SIM teknolojisini zaten kullanıyor.