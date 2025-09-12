iPhone 17 Air neden üretildi: İşte Apple CEO'su Tim Cook'un cevabı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve 5,6 mm inceliğiyle şirketin şimdiye kadarki en ince telefonu olan iPhone 17 Air, tasarım odaklı bir yaklaşımın ürünü.

CEO Tim Cook ve tasarım ekibi, bu modelin geliştirilme amacını ve arkasındaki felsefeyi açıkladı.

PERFORMANSTAN ÇOK BİR "TARZ" AKSESUARI

Tim Cook ve ekibi, Pro serisinin performans odaklı yapısından farklı olarak bu modelin daha çok kullanıcıların tarzını yansıtacak bir ürün olarak tasarlandığını söyledi.

Apple'ın tasarım ekibine göre iPhone 17 Air sadece bir telefon değil, aynı zamanda bir aksesuar olarak da görülüyor.

Bu yaklaşım, model için özel olarak hazırlanan kılıf ve çapraz askılı kayış gibi ek seçeneklerle de destekleniyor.

YILLARDIR HAYALİ KURULAN İNCE IPHONE

Apple'ın tasarım ekibine göre, iPhone 17 Air'ın ortaya çıkışında uzun süredir akıllarında olan "oldukça ince bir iPhone" fikri yatıyor. Bu model ile yıllardır kurulan bu hayal gerçeğe dönüştü.

Şirket, bu kadar ince bir telefonun performanstan ödün vermemesi için özel mühendislik çalışmaları yapsa da iPhone 17 Air'ın batarya ömrü ve kamera tarafında Pro modellere kıyasla biraz geride kaldığını kabul ediyor.