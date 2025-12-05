iPhone 17 etkisi: Küresel akıllı telefon satışları yüzde 1,5 artacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

IDC tarafından yayınlanan son rapor, 2025 yılında toplam akıllı telefon sevkiyatının 1,25 milyar adede ulaşacağını öngörüyor. Bu da yaklaşık yüzde 1.5 artış anlamına geliyor.

Bu artışın temelinde, Apple'ın iPhone 17 serisiyle elde ettiği sürekli başarı ve güncellenen pazar tahminleri yatıyor.

IPHONE 17 SATIŞLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Cupertino merkezli teknoloji devinin, tatil sezonundaki yoğun talep ve gelişmekte olan pazarların etkisiyle 2025 yılında 247 milyonun üzerinde iPhone 17 satması bekleniyor.

IDC verilerine göre Apple, Çin pazarında ekim ve kasım aylarında üst üste zirveye yerleşerek iOS'un büyüme oranında Android ve HarmonyOS'u geride bırakmasını sağladı.

Bu güçlü performans, Apple'ın Çin'deki sevkiyat tahminlerinin yüzde 1'lik düşüşten yüzde 3'lük büyümeye revize edilmesine olanak tanıdı.

ABD ve Batı Avrupa pazarlarında da benzer bir olumlu tablonun hakim olduğu belirtiliyor.

2026 YILI İÇİN DÜŞÜŞ UYARISI

Ancak IDC, artan bellek bileşeni maliyetleri ve ortalama satış fiyatlarının 465 dolara yükselmesi beklentisiyle 2026 yılında sevkiyatlarda yüzde 1'lik bir düşüş öngörüyor.

Ayrıca temel iPhone 18 modelinin lansman takviminin 2027 başına kaydırılmasının da gelecek yılın pazar rakamlarını olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.