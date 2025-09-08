iPhone 17 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

Apple'ın 9 Eylül'de resmi olarak tanıtacağı iPhone 17 serisiyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor.

Son sızıntı, serideki tüm telefonların batarya kapasitelerini ortaya çıkardı ve eSIM'li modeller ile fiziksel SIM'li modeller arasında ilginç bir fark olacağına işaret etti.

eSİM MODELLERDE DAHA BÜYÜK BATARYA

Sızıntıya göre, fiziksel SIM kart yuvasına sahip olmayan iPhone 17 Pro modeli 4.252 mAh bataryaya sahipken, fiziksel SIM'li versiyonu 3.988 mAh'de kalacak.

Aynı şekilde, iPhone 17 Pro Max'in eSIM'li versiyonunun 5.088 mAh'e ulaşan dev bir bataryayla gelmesi, SIM tepsili versiyonun ise 4.823 mAh kapasitede kalması bekleniyor.

PRO VE AİR MODELLERE 12 GB RAM

Batarya sızıntısının yanı sıra, standart iPhone 17'nin 8 GB RAM ile geleceği, ancak 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin 12 GB RAM'e yükseltileceği de tekrarlandı.

Bu RAM artışının, Apple Intelligence gibi yapay zekâ odaklı özelliklerde daha iyi bir deneyim sunması hedefleniyor.