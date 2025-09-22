iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra batarya testine girdi

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, yapılan yeni bir kapsamlı pil testinde en büyük rakibi Samsung Galaxy S25 Ultra’yı geride bırakmayı başardı.

Popüler YouTuber Mrwhosetheboss tarafından gerçekleştirilen test, iPhone'un batarya ömrü konusundaki üstünlüğünü bir kez daha tescilledi.

IPHONE 17 PRO MAX AÇIK ARA FARKLA ZİRVEDE

Yapılan testte Samsung Galaxy S25 Ultra 11 saat 58 dakika dayanabilirken, iPhone 17 Pro Max tam 13 saatlik kullanım süresiyle zirveye yerleşti.

Testin İngiltere'de satılan fiziksel SIM kartlı modelle yapıldığı, ABD'deki eSIM'li modelin ise yarım saat daha uzun dayandığı belirtildi.

GEÇEN YILIN MODELİ BİLE S25 ULTRA'YI GEÇTİ

Testin şaşırtıcı sonuçlarından biri de geçen yılın amiral gemisi iPhone 16 Pro Max'in bile 12 saat 15 dakikalık süresiyle güncel en güçlü Samsung modelini geride bırakması oldu.

Bu durum, Apple'ın son iki yılda pil ömründe ne kadar büyük bir sıçrama yaptığını gösteriyor.

Serinin diğer üyelerinden standart iPhone 17 modeli 10 saati aşan bir süre sunarken, en ince model olan iPhone Air ise 7 saat 18 dakikada kapandı.