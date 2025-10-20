İzinizi silin: 7 adımda dijital temizlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her gün internette dolanırken, arkamızda dağ gibi iz bırakıyoruz.

Tarayıcı geçmişi, çerezler, uygulama izinleri, konum verileri...

Hepsi de biz fark etmeden birikip cihazımızı yavaşlatıyor.

Tıpkı evimizi temizlediğimiz gibi, dijital alanlarımızı da düzenli aralıklarla temizlememiz gerekiyor.

Beş dakikanızı ayırın, dijital alanını temizleyin.

İşte adım adım dijital temizlik rehberi...

GEÇMİŞİ TEMİZLE

Kullandığın tarayıcı (Chrome, Safari, Edge, fark etmez) seni her tıklamada biraz daha tanıyor. Ayarlar > Gizlilik > Tarama verilerini temizle bölümüne gir. Otomatik doldurma verilerini de sıfırla; özellikle kredi kartı veya adres kayıtlarını.

ÇEREZLERİ SİL

“Çerezleri kabul et” butonuna her bastığında dijital pastadan bir dilim veriyorsun. Tarayıcının gizlilik sekmesinden tüm çerezleri temizle, ardından üçüncü taraf (takip) çerezlerini devre dışı bırak.

UZANTILARI KALDIR

Yıllar önce yüklediğin o PDF dönüştürücü hâlâ aktif olabilir. Tarayıcı ayarlarından “uzantılar” sekmesine git, kullanmadıklarını kaldır. Her eklenti potansiyel bir veri kapısıdır.

İZİNLERİ KONTROL ET

Telefonun ayarlarından “Uygulama izinleri” bölümüne gir. Kamera, mikrofon, konum, rehber gibi erişim izinlerine dikkat et. Aktif olarak kullanmadığın uygulamalardan bu izinleri çek.

BULUT'A BAK

Google Drive, iCloud veya OneDrive fark etmez — kimlerin erişimi var bir bak. Özellikle eski iş veya okul paylaşımlarını kapat. Gerekirse iki adımlı doğrulama ekle.

ŞİFRELERİ DEĞİŞTİR

Zayıf, tekrar eden veya tahmin edilmesi kolay şifreleri değiştir. Şifre yöneticin yoksa artık bir tane edin; ama aynı şifreyi her yerde kullanma.

SOSYAL MEDYAYI AYARLA

Instagram, X (Twitter), Facebook fark etmez — gizlilik ayarlarından “görünürlük” ve “erişim” seçeneklerini düzenle. Hikâyelerini, paylaşımlarını kimlerin görebileceğini sen belirle.