AA & Ensonhaber

Jandarma birliklerinin havadaki yeni gözü olan cayrokopterler, artık milli kameralarla donatılarak birçok görevde aktif biçimde kullanılıyor. Lapis Havacılık tarafından geliştirilen ve “gökyüzünün akıllı gözü” olarak tanımlanan GÖKALP HD90-L görüntüleme sistemi, cayrokopterlere entegre edilerek keşif ve gözetlemede ileri düzey performans sağlıyor.

Üç eksenli stabilizasyon teknolojisiyle donatılan bu sistem, özellikle hedef tespit ve teşhis görevlerinde üst düzey görüntü kalitesi sunuyor.

UÇUŞ SAATİNDE 5 BİNİ AŞTI

Jandarma Pilot Üsteğmen Can Demirdağ, cayrokopterlerin ilk olarak trafik denetimlerinde kullanılmak üzere Mart 2023'te envantere alındığını belirtti. Ancak zamanla bu araçlar sadece trafikle sınırlı kalmadı; petrol ve doğalgaz hatlarının güvenliği, kaçak ekim alanlarının tespiti, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve arama-kurtarma gibi farklı görevlerde de aktif olarak görev aldı. Bugüne kadar 5 bin 500 saatten fazla uçuş gerçekleştirildi.

TRAFİK DENETİMİNDE CAYROKOPTER ETKİSİ

Demirdağ, cayrokopterlerin özellikle otoyollarda büyük katkı sunduğunu ifade ederek, emniyet kemeri kullanımı, şerit ihlalleri ve yasadışı duraklamalar gibi trafik ihlallerinin anlık olarak yer ekiplerine bildirildiğini vurguladı. Bu sayede sürücülerde farkındalık oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ, DÜŞÜK MALİYET

Cayrokopterlerin bir diğer avantajı da maliyet etkinliği. Genel maksat helikopterlerinin saatlik uçuş maliyeti 3.500 dolar civarındayken, cayrokopterlerle bu rakam sadece 50 dolara düşüyor. 2024’teki tasarruf tedbirleri kapsamında pilot temel eğitimi de bu araçlarla verilmeye başlandı. Böylece pilot adayları havacılıkla ilgili temel becerileri pratik şekilde kazanabiliyor.

YERLİ KAMERA SİSTEMİYLE GELİŞMİŞ GÖZETİM

Cayrokopterlerin en değerli donanımı ise şüphesiz GÖKALP HD90-L görüntüleme sistemi. Hem termal hem gündüz görüş yeteneklerine sahip bu kamera, lazer mesafe ölçerle birlikte çalışıyor ve anlık olarak koordinat bilgisi aktarabiliyor. 1.200 metre mesafeden plaka okuma, 3 kilometreye kadar da lazer ölçüm yapılabiliyor. Demirdağ, bu sistemin yerli ve milli olmasının "büyük bir gurur kaynağı" olduğunu belirtiyor.

DOĞAL AFETLERDE DE GÖREVDE

Cayrokopterler yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda afet yönetiminde de kullanılıyor. Aydın, Antalya ve Ankara gibi illerde arama-kurtarma görevlerinde etkin rol alan bu araçlar, kayıp kişilerin bulunmasına doğrudan katkı sağladı.

YOL GÜVENLİĞİNDE BİNLERCE KİLOMETRE TARAMA

Envantere girişinden bu yana cayrokopterlerle yaklaşık 38 bin kilometrelik yol taraması yapıldı. 1.000 saat trafik denetimi, 190 saat keşif-gözetleme, 110 saat kaçakçılıkla mücadele ve 40 saat arama-kurtarma uçuşu gerçekleştirildi. Pilot eğitimlerinde ise 1.600 saatlik uçuşa ulaşıldı.

Demirdağ, canlı görüntü aktarımı sayesinde ihlallerin anlık olarak tespit edildiğini ve yer ekiplerinin anında müdahale ettiğini söyledi: