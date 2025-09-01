Jüpiter'e gidiyor: JUICE uzay aracı Venüs geçişini tamamladı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter'in buzlu uydularını keşfetmek üzere yola çıkan uzay aracı JUICE, önemli bir görevi daha tamamlamayı başardı.

ESA JUICE, Jüpiter'e olan uzun yolculuğunda hızını artırmak için bugün Venüs'ün yer çekimini kullanarak gezegenin yakınından başarılı bir geçiş gerçekleştirdi.

BU KEZ FOTOĞRAF ÇEKİLMEDİ

ESA, uzay aracının Venüs'ün yakınından geçerken hassas cihazlarını korumak için kapatmak ve ana antenini bir ısı kalkanı olarak kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Bu nedenle, bu yakın geçiş sırasında herhangi bir fotoğraf çekilemedi.

SIRADA İKİ DÜNYA GEÇİŞİ DAHA VAR

Venüs'e yapılan bu ziyaret, aracın Jüpiter yörüngesine ulaşmak için yapacağı dört yer çekimi yardım manevrasından ikincisiydi.

ESA JUICE, hedefine ulaşmak için 2026 ve 2029 yıllarında Dünya'nın yakınından iki geçiş daha yapacak.

Bu başarılı manevra, uzay aracının Temmuz 2031'de Jüpiter'e ulaşma yolunda olduğunu teyit ediyor.

ESA JUICE'in görevi, Avrupa uzay bilimi ve uzak dünyalar hakkındaki anlayışımız için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.