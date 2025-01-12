Kara delikler yıldız oluşumunu engeller mi: James Webb'in bir cevabı var

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James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan yeni bir araştırma, süper kütleli kara deliklerin galaksilerdeki yıldız oluşumunu engellediğini gösterdi. Bu keşif, galaksilerin evrimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

ÖRÜMCEK AĞI PROTOKÜMESİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam)'ı kullanarak Örümcek Ağı protokümesindeki 19 galaksiyi analiz etti.

Bu galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara delikler bulunanların, kara delikleri olmayanlara göre daha yavaş yıldız ürettiği tespit edildi.

YILDIZ OLUŞUMU NASIL ENGELLENİYOR

Yıldızlar, büyük soğuk hidrojen gazı bulutlarının çökmesiyle oluşur. Ancak, süper kütleli kara delikler bu gazı yutarak yıldız oluşumunu engelleyebiliyor.

Ayrıca, kara deliklerden fırlayan jetler de gazı galaksilerden uzaklaştırarak yıldız oluşumunu baskılayabiliyor.

Örümcek Ağı protokümesi, Büyük Patlama'dan 3 milyar yıldan daha kısa bir süre sonra oluşmuş bir galaksi kümesi. Bu küme, kara deliklerin ve galaksilerin erken evrimini incelemek için ideal bir ortam sunuyor.

JWST'nin hidrojen iyonizasyonu ölçümleri ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nin verileri birleştirilerek yapılan analizler, en büyük kara deliklere sahip galaksilerin en düşük yıldız oluşum oranlarına sahip olduğunu gösterdi.

Bu keşif, galaksilerin evrimi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin büyümesini ve yıldız oluşumunu düzenlemede önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.