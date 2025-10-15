Katlanabilir iPhone, beklenenden daha ucuz olabilir

Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'u hakkında yeni bir rapor, cihazın daha önce düşünülenden daha uygun fiyatlı olabileceğini ortaya koydu.

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, bu durumun cihazın en kritik bileşenlerinden biri olan menteşe mekanizmasının maliyetindeki düşüşten kaynaklandığını belirtti.

MENTEŞE MALİYETİ DÜŞÜYOR

Kuo, katlanabilir iPhone'un menteşe bileşeninin birim maliyetinin, seri üretim sırasında 70 ila 80 dolar arasında olabileceğini açıkladı. Bu, 100 ila 120 dolarlık önceki tahminlere göre önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Analiste göre bu düşüşün nedeni daha ucuz ham maddeler değil, Apple'ın tedarik ortakları Foxconn ve Shin Zu Shing'in öncülük ettiği iyileştirilmiş montaj tasarımı ve üretim verimlilikleri.

TASARIM VE ÇIKIŞ TARİHİ

"iPhone Fold" olarak adlandırılması beklenen cihazın, Samsung'un Galaxy Z Fold serisi gibi kitap tarzı bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Söylentilere göre telefon 7,8 inçlik bir iç ekrana ve 5,5 inçlik bir dış ekrana sahip olacak.

Katlanabilir iPhone'un, iPhone 18 serisiyle birlikte Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kuo, maliyetlerdeki bu düşüş sayesinde cihazın yaklaşık 1.999 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulabileceğine inanıyor.