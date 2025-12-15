Klavyedeki kırmızı tuşun gizli işlevi ortaya çıktı! Meğer amacı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özellikle iş dünyasında sıkça kullanılan bazı laptop modellerinde, klavyenin ortasında yer alan kırmızı, tırtıklı minik bir tuş dikkat çekiyor.

Çoğu kullanıcı bu parçanın süs ya da tasarımsal bir detay olduğunu düşünse de, aslında klavyedeki bu kırmızı noktanın oldukça önemli ve pratik bir işlevi bulunuyor.

Ancak bilenler için TrackPoint, vazgeçilmez bir kontrol aracı olarak öne çıkıyor.

Klavyedeki kırmızı nokta, TrackPoint adı verilen alternatif bir imleç kontrol mekanizmasıdır.

Özellikle bazı Lenovo ThinkPad ve benzeri iş odaklı dizüstü bilgisayarlarda yer alır. Bu küçük tuş, mouse veya touchpad kullanmadan imleci kontrol etmeye yarar.

TrackPoint, klavyeden ellerinizi kaldırmadan ekran üzerinde gezinebilmenizi sağlar.

Kırmızı nokta hangi yöne doğru bastırılırsa, imleç de o yönde hareket eder.

Alt kısımdaki tuşlarla birlikte kullanıldığında tıklama ve kaydırma işlemleri de yapılabilir.