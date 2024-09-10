Konami resmen duyurdu: eFootball 2025, Türkçe spiker ile gelecek Konami'nin yaptığı açıklama ile birlikte eFootball'a Türkçe spiker ekleneceği duyuruldu. Peki oyunda hangi spikerler yer alacak?

Haber Merkezi

Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer (PES), 2022 yılında eFootball adı altında piyasaya sürülmüştü.

Konami, merakla beklenen eFootball 2025 oyununa dair heyecan verici bir duyuru yaptı.

TÜRKÇE SPİKER GELİYOR

Özel bir etkinlikte oyun hakkında detaylı bilgiler paylaşan şirket, oyuncuların uzun süredir beklediği bir özelliği resmen duyurdu: Türkçe spiker.

Konami, Türkçe spiker özelliğini oyuna resmî olarak entegre edecek. Bu sayede oyuncular, daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayacak.

eFootball için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliğinin devam ettiğini belirten Konami, oyunda yeni içerikler görmeye devam edeceğimizi söyledi..

Bu içerikler arasında Süper Lig, Türk takımları ve başka içerikler de yer alacak.

TÜRKÇE SPİKERLER KİMLER OLACAK

Oyunda yorumcu olarak Gökhan Abdik ve Müjdat Mustafa Muratoğlu yer alacak.

eFootball Türkçe spiker güncellemesi Aralık 2024'te resmi olarak kullanıma sunulacak.

Konami ayrıca TFF ile olan ortaklığın devamı ile birlikte Süper Lig ve millî takım temalı etkinlik ve kampanyalar da hayata geçirecek.