Liste büyüyor! TikTok birçok ülkede yasaklandı

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.
Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.
Avrupa Komisyonu'nun ardından, İngiltere, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.
TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı artıyor
Sadece birkaç ay içerisinde pek çok farklı hükümet, hükumet cihazlarında TikTok uygulamasına yasak getirdi.
Yasaklar serisi, aralık ayında Tayvan’ın devlet görevlilerinin uygulamayı resmi cihazlarda kullanmasını yasaklamasıyla başladı.
Aynı ay, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin ve çalışanlarının cihazlarında da TikTok uygulaması yasaklandı.
Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler:
Tayvan
ABD
Kanada
Letonya
Danimarka
Belçika
İngiltere
Yeni Zelanda
Hollanda
Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.