Liste büyüyor! TikTok birçok ülkede yasaklandı TikTok'un üzerindeki baskı her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler...

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı. Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ardından, İngiltere, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı. TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı artıyor Sadece birkaç ay içerisinde pek çok farklı hükümet, hükumet cihazlarında TikTok uygulamasına yasak getirdi. Yasaklar serisi, aralık ayında Tayvan’ın devlet görevlilerinin uygulamayı resmi cihazlarda kullanmasını yasaklamasıyla başladı. Aynı ay, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin ve çalışanlarının cihazlarında da TikTok uygulaması yasaklandı. Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler: Tayvan ABD Kanada Letonya Danimarka Belçika İngiltere Yeni Zelanda Hollanda Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti. Gözden Kaçmasın İlk hamle BBC'den! Şirketler de TikTok'u yasaklıyor Haberin Detayları