Liste büyüyor! TikTok birçok ülkede yasaklandı

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından, İngiltere, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.

TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı artıyor

Sadece birkaç ay içerisinde pek çok farklı hükümet, hükumet cihazlarında TikTok uygulamasına yasak getirdi.

Yasaklar serisi, aralık ayında Tayvan’ın devlet görevlilerinin uygulamayı resmi cihazlarda kullanmasını yasaklamasıyla başladı.

Aynı ay, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin ve çalışanlarının cihazlarında da TikTok uygulaması yasaklandı.

Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler:

Tayvan

ABD

Kanada

Letonya

Danimarka

Belçika

İngiltere

Yeni Zelanda

Hollanda

Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.

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