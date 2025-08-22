Manas Destanı ilhamıyla öğrenciler 'Tulpar' adlı elektrikli araç üretti

Kayseri’de Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, Manas Destanı’ndan ilham alarak geliştirdikleri elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST 2025’te özgün araç kategorisinde finale kaldı. Araca, destandaki kanatlı efsanevi atlardan esinlenilerek “Tulpar” adı verildi.

ÇalıkRT takımında yer alan 24 öğrenci, saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen, otonom veya sürücüyle kullanılabilen ve 3 ileri vitesli bir elektrikli araç tasarladı. Öğrenciler, hem teknolojiyi öğreniyor hem de Türkiye’nin geleceği için yenilikçi ürünler geliştiriyor. Takım, Türkiye genelinde seçilen 29 finalist arasında yer alarak TEKNOFEST’te birincilik hedefliyor.

25 DAKİKA SÜRÜŞ, 20 DAKİKADA ŞARJ

Takım danışmanı ve bilişim teknolojileri öğretmeni Yunus İlhan, yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmayla 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileriyle güvenli ve fonksiyonel bir araç tasarladıklarını söyledi. İlhan, aracın şasesinin çelikten, kaportasının sacdan yapıldığını, elektrik güvenliği için bazı bölümlerde ahşap kullandıklarını anlattı.

Aracın yarışma alanına uygun olarak kısa menzilli ve hafif olduğunu belirten İlhan, aracın 20-25 dakika sürüş sağladığını ve 15-20 dakikada yeniden şarj olabildiğini ifade etti.

MANAS DESTANI'NDAN ESİNLENDİLER

Öğrencilerden Sümeyye Sude Elbistan, tasarladıkları araçla TEKNOFEST’te finale kalan 29 takımdan biri olduklarını ve yalnızca iki takımın lise öğrencilerinden oluştuğunu söyledi. Elbistan, takımın uyum içinde çalışarak ortaya başarılı bir proje çıkardığını belirtti.

“Manas Destanı’ndaki Türk atlarından yola çıkarak aracımıza ‘Tulpar’ adını verdik. Bu, bizi daha çok motive etti” diyen Elbistan, aracın otonom şekilde ilerlediğini ve projede yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

"GELECEĞİN ARAÇLARINI TASARLIYORUZ"

Takımdan Arda Yıldız ise elektrikli ve otonom araçların trafikte arttığını, bu nedenle çağın gereksinimlerine uygun bir proje geliştirdiklerini ifade etti. Yıldız, “Tulpar” isminin Manas Destanı’ndaki kanatlı atlardan geldiğini ve takım logosunu da buna göre hazırladıklarını söyledi.

Zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen takımın önemli bir başarıya ulaştığını belirten Yıldız, çalışmalarının TEKNOFEST yarışmasında fark yaratmayı hedeflediğini vurguladı.