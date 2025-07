Merakla beklenen Nothing Phone (3) tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Teknoloji markası Nothing, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili, dokunmatik "Glyph Matrix" LED arayüzüne sahip yeni amiral gemisi Nothing Phone (3) modelini 799 dolarlık başlangıç fiyatı ile duyurdu.