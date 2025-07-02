Merakla beklenen Nothing Phone (3) tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nothing, uzun bir aradan sonra merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Nothing Phone (3)'ü resmi olarak tanıttı.

Güçlü Snapdragon 8s Gen 4 işlemciye sahip olan telefon, 799 dolarlık iddialı bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

ARKA YÜZDE DEVRİM: DOKUNMATİK "GLYPH MATRIX"

Telefonun imzası haline gelen arka LED ışıklar, artık "Glyph Matrix" adını alıyor ve saat göstermekten mini oyunlar oynamaya kadar birçok yeni işlev sunuyor.

En büyük yenilik ise bu ışıklı alanın artık dokunmatik olması, bu sayede kullanıcılar telefonu arkasından da kontrol edebiliyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE 50MP DÖRTLÜ KAMERA

Cihazda 4.500 nit parlaklığa ulaşabilen 6.67 inç AMOLED ekran ve üçü arkada biri önde olmak üzere toplam dört adet 50MP'lik kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı telefon için şirket, 5 yıl büyük Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi desteği vadediyor.

NOTHING PHONE (3) TÜM ÖZELLİKLER

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Ekran: 6.67 inç AMOLED (2800×1260)

4500 nit tepe parlaklığı, 120Hz, Gorilla Glass 7I

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256/512 GB

Arka kamera: 50MP ana kamera (f/1.68, OIS, EIS)

50MP periskop kamera (f/2.68, OIS, EIS, 60x Ultra Zoom)

50MP ultra geniş kamera (f/2.2, 114° FOV)

Ön kamera: 50MP (f/2.2, 81.2° FOV)

Pil: 5.150mAh, 65W kablolu, 15W kablosuz

Boyutlar: 160.60 x 75.59 x 8.99mm, 218g

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı NothingOS 3.5