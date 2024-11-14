Meta, Instagram ve WhatsApp'ı satın aldığı için zor durumda

Haber Merkezi

Meta, Instagram ve WhatsApp'ı satın almasıyla ilgili olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan antitröst davasıyla karşı karşıya.

FTC, Meta'nın bu şirketleri rekabeti engellemek ve sosyal medya pazarındaki hakimiyetini sürdürmek amacıyla satın aldığını iddia ediyor.

DAVA YENİDEN GÜNDEMDE

Bu dava yeni değil. FTC, davayı ilk olarak 2020 yılında açmıştı. Bir yargıç 2021 yılında davayı reddetmişti, ancak FTC daha güçlü bir argümanla geri döndü.

Meta, nisan ayında davayı tekrar reddetmeye çalıştı, ancak yargıç FTC'nin tarafını tuttu ve davanın devam etmesine karar verdi.

Meta, eylemlerinin yasal olduğunu savunuyor. Şirket sözcüsü Christopher Sgro, The Verge'e yaptığı açıklamada, davanın Instagram ve WhatsApp satın almanın tüketiciler için iyi olduğunu kanıtlayacağından "emin" olduklarını söyledi.

Bu satın almaların on yıldan uzun bir süre önce gerçekleştiğini ve o dönemde FTC tarafından incelendiğini belirtti.

Sgro, ayrıca YouTube, TikTok, X (eski adıyla Twitter) ve Apple'ın iMessage gibi platformları rakip olarak göstererek sosyal medya pazarının rekabetçi ortamını vurguladı.

DAVANIN SONUCU TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

Bu dava, büyük teknoloji şirketlerini çevreleyen düzenleyici ortamın değişimine işaret ettiği için önemli.

FTC'nin davası, birleşme ve satın almalar konusunda daha şüpheci bir yaklaşım sergileyen Trump yönetimi döneminde açılmıştı.

Ancak, yeni yönetimle birlikte antitröst yasalarının nasıl uygulanacağı konusunda değişiklikler olabilir.

Davanın sonucu, teknoloji sektörü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. FTC kazanırsa, Meta'nın parçalanmasına yol açabilir ve büyük teknoloji şirketlerinin gelecekte nasıl faaliyet göstereceği ve satın almalar yapacağı konusunda emsal oluşturabilir.