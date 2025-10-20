Meta, Messenger’ın Windows ve macOS uygulamalarını kapatıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Facebook'un ana şirketi Meta, Messenger uygulamasının Windows ve macOS için geliştirdiği masaüstü sürümlerini 15 Aralık 2025 itibarıyla kapatma kararı aldı.

Şirket, kullanıcılara uygulama üzerinden bilgilendirme yapmaya başladı.

WEB SÜRÜMLERİ KULLANILACAK

Bu tarihten sonra masaüstü kullanıcıları, mesajlaşmaya devam etmek için Facebook.com veya Messenger.com üzerindeki web sürümlerini kullanmak zorunda kalacak.

MESAJ GEÇMİŞİNİ KORUMAK İÇİN ÖNERİ

Meta, mesaj geçmişinin kaybolmaması için kullanıcılara "depolama güvenliği" özelliğini aktif hale getirip bir PIN belirlemelerini öneriyor. Bu sayede sohbetlere web sürümü üzerinden erişilebilecek.

KARARIN NEDENLERİ

Şirket, bu kararı düşük kullanım oranları, güncelleme maliyetleri ve PWA (Progressive Web App) stratejisinin bir uzantısı olarak değerlendiriyor.

Masaüstü uygulamalarının işlevi 60 günlük geçiş sürecinde kademeli olarak sona erecek.