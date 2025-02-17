Meta'dan yapay zeka hamlesi: Yüzde 80 doğruluk payıyla zihin okuyor

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Meta, yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir adım attı...

Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingi, beyin aktivitelerini analiz ederek düşünceleri metne dönüştüren bir model geliştirdi.

Bu yeni teknoloji, Manyetoensefalografi (MEG) ve Elektroensefalografi (EEG) yöntemlerini birleştirerek düşünceleri yüksek doğruluk oranıyla çözebiliyor.

YÜZDE 80 DOĞRULUK ORANINA ULAŞTI

Yapay zeka teknolojisinin başarı oranı ise, yapılan testlerde ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 35 gönüllü üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde, katılımcıların klavye kullanarak yazdıkları cümlelerin beyin aktivitelerini kaydetti.

Bu verilerle eğitilen yapay zeka modeli, yeni cümleler üzerinde yapılan testlerde, yazılan karakterleri yüzde 80 doğrulukla tahmin edebildi.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ BİR UMUT

Bu buluşun en dikkat çekici yönü, felç ya da diğer sağlık sorunları nedeniyle konuşma yetisini kaybetmiş bireyler için büyük bir potansiyel taşıması.

Meta'nın geliştirdiği sistem, bu bireylerin yalnızca düşüncelerini kullanarak çevreleriyle iletişim kurmalarını mümkün kılabilir.

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN DEĞİL

Henüz sağlıklı bireyler üzerinde test edilen bu modelin, beyin hasarı almış bireylerde nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, MEG ölçümleri için manyetik olarak yalıtılmış özel odalar gerekmekte ve kullanılan cihazlar günlük kullanım için oldukça büyük ve hantal.