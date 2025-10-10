Microsoft, artan yapay zeka hamlesi: Birçok bölgeye veri merkezi kurulacak

Teknoloji devi Microsoft, dijital ve yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için Asya'daki bulut altyapısı yatırımlarını artırdığını duyurdu. Bu hamle, şirketin bölgedeki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek.

MALEZYA VE ENDONEZYA'DA YENİ BÖLGELER AÇILIYOR

Yapılan açıklamaya göre Microsoft, 2025 yılı içinde Malezya ve Endonezya'da yeni Azure veri merkezi bölgelerini faaliyete geçirecek.

Malezya'da, "Güneydoğu Asya 3. bölge" adıyla Johor Bahru'da ikinci bir veri merkezi bölgesi de kurulacak.

Yeni açılan Endonezya Merkez bölgesi ise, hiper ölçekli yapay zekaya hazır altyapı sunuyor ve şimdiden GoTo Group gibi şirketler tarafından kullanılıyor.

2026'DA HİNDİSTAN VE TAYVAN SIRADA

Genişleme planları, 2026 yılında Hindistan ve Tayvan'da kurulacak yeni veri merkezi bölgeleriyle devam edecek.

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde kurulacak olan bölge, ülkedeki 3 milyar dolarlık bulut ve yapay zeka yatırımının bir parçası olacak.